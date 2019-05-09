شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء الصيام.. الإسماعيلى يختتم الاستعداد للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تحضيراته عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربى غدًا الجمعة باستاد كلية الشرطة بالعباسية لحساب الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى على إقامة مران خفيف لمدة ثلاثين دقيقة فقط، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق نظرًا لصيامهم.

المران تخللته تدريبات على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التحول السريع من الدفاع للهجومية وكيفية اختراق دفاع المنافس.

واختتم التدريب بتقسيمة حماسية حيث قام الجهاز الفنى بإيقافها عدة مرات من أجل إصلاح أخطاء اللاعبين ومنحهم التعليمات الفنية.

وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه تحضيرًا لملاقاة الإنتاج الحربى، والتى شهدت استدعاء ثنائى من قطاع الناشئين للمرة الأولى وهما محمود صلاح ومحمود أبو جودة ثنائى هجوم فريق 97 مع عودة محمد صادق ومحمد مجدى قلب الدفاع فيما استمر غياب باهر المحمدى للإصابة واستبعاد عبد الرحمن مجدى وعودة مارشال ويحيى زايد ومحمد الضرف لأسباب متنوعة.

Advertisements

وجاءت القائمة كالتالى …

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى .

خط الدفاع: طارق طه، محمد مجدى، ريتشارد بافور، محمد هاشم،، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود دونجا، محمود متولى، محمد صادق، ابراهيم عبد الخالق، عماد حمدى، محمد بيومى، كريم بامبو، محمد الشامى، وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، محمود صلاح، محمود أبوجودة.