اخبار الرياضه

مدرب الأهلى يوضح أسباب أهمية مباراة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يوضح أسباب أهمية مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلى إن جميع المباريات المتبقية التى يخوضها الفريق فى بطولة الدورى بمثابة مباريات كؤوس، وأن الفريق يحتاج إلى الفوز فى كل مباراة، خاصة أنه يلعب على بطولة، ولا مجال للتفريط فى أى نقطة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب حراس الأهلى أن كل مباراة ينتهى الفريق منها بشكل رسمى تعتبر ماضيا، وسرعان ما يبدأ الجهاز واللاعبون فى التفكير فيما هو قادم، ويكون التركيز منصبا على أقرب مواجهة، وهو ما يحدث خلال هذه الفترة.

وشدد طارق سليمان على أن مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة التى تقام مساء السبت المقبل واحدة من المباريات الصعبة ضمن المواجهات الخمسة المتبقية للفريق فى المسابقة، وأن فريق سموحة بشكل عام فريق جيد وترتيبه فى جدول الدورى لا يعبر عن إمكانيات الفريق واللاعبين، ولديهم جهاز فنى يجيد التعامل مع الفرق الكبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلى يوضح أسباب أهمية مباراة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا