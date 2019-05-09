شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يوضح أسباب أهمية مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلى إن جميع المباريات المتبقية التى يخوضها الفريق فى بطولة الدورى بمثابة مباريات كؤوس، وأن الفريق يحتاج إلى الفوز فى كل مباراة، خاصة أنه يلعب على بطولة، ولا مجال للتفريط فى أى نقطة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب حراس الأهلى أن كل مباراة ينتهى الفريق منها بشكل رسمى تعتبر ماضيا، وسرعان ما يبدأ الجهاز واللاعبون فى التفكير فيما هو قادم، ويكون التركيز منصبا على أقرب مواجهة، وهو ما يحدث خلال هذه الفترة.

وشدد طارق سليمان على أن مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة التى تقام مساء السبت المقبل واحدة من المباريات الصعبة ضمن المواجهات الخمسة المتبقية للفريق فى المسابقة، وأن فريق سموحة بشكل عام فريق جيد وترتيبه فى جدول الدورى لا يعبر عن إمكانيات الفريق واللاعبين، ولديهم جهاز فنى يجيد التعامل مع الفرق الكبرى.