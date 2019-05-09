شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد محمود لاعب الأهلى برنامجه التأهيلى استعداداً للعودة إلى الملاعب بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى منذ فترة وإجرائه عملية جراحية فى ألمانيا. ويكشف سوبر كورة موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلى الجماهير، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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