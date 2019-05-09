شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة فى النادى.. سكاكين بالجزيرة وشروع فى قتل بالترسانة واغتصاب بالنصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تقام الأندية لممارسة الرياضة وتهذيب النفوس و غذاء الروح ، ظهرت فئة شذت عن القاعدة ، وحولت ملاعب الأندية إلى ساحات للمشاكل و الأزمات ، حيث خرج بعض أعضاء الاندية عن النص ، وذلك من خلال الشجار التى يدور داخل الأندية .

وقد شهدت الساعات الماضية واقعة شروع فى قتل بنادى الترسانة لتفتح ملف الجرائم التى تحدث داخل جدران الأندية.



السكين فى الجرائم



نادى الجزيرة

سكاكين الجزيرة

فى عام 2015 ، شهد نادى الجزيرة خناقة بين بعض أعضاء النادى، تطورت إلى استخدام السكاكين، وقد بدأت الأزمة بنشوب مشادة بين عضو وعضوة بالنادى بسبب جراج السيارات، فما كان من العضوة إلا أن قامت باستدعاء زوجها تليفونيا، وبدأت المشاجرة ليقوم أحدهم بتناول السكين من حقيبة السيارة وجرى وراء باقى أطراف الأزمة، وسط خوف وفزع من أعضاء النادى.

ووقتها قامت إدارة النادى بإيقاف العضو الذى استخدم السكين ، و تم إيقافه وتحويله إلى التحقيق، بالإضافة إلى منعه من دخول النادى، لحين انتهاء التحقيقات معه.



اغتصاب الاطفال

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اتهام بالاغتصاب فى النصر

وفى نفس العام قامت إحدى المطربات المغمورات بتوجيه اتهام إلى احد العمال فى نادى النصر باغتصاب نجلها عدة مرات ، و قامت بتحرير محضر ودعوى قضائية ، وقالت ان ابنها تعرض للاغتصاب أكثر من مرة .

فخرجت سحر عبد الحق رئيسة النادى وقتها ، عن صمتها ، وأكدت أن والدة الطفل كانت تتركه تحت رعاية أخته الكبرى التي كانت تتركه وحيدًا، لتخرج مع أصدقائها، موضحة أن الطفل كان يقضي أغلب الأوقات وحيدًا بالنادي ،مشيرة إلى أن الفنانة اتهمت رجال الأمن ثم نفت التهمة عنهم، وبعدها أشارت بأصابع الاتهام إلى عمال النظافة، حيث إنها أجبرت الطفل على اتهامهم

وبعد جلسات قضائية ، قضت محكمة الجنايات بالتجمع الأول في القاهرة، ببراءة عامل نادي النصر من تهمة اغتصاب ابن المطربة ، وجاء حكم البراءة التي أصدرته المحكمة، استناداً لتقرير الطب الشرعي الذي اثبت براءته، فقد تبين من التقرير أن الطفل لم يتعرض لأي محاولة اغتصاب، أو هتك عرض بعد الكشف عليه.



جريمة بالسكين



نادى الترسانة

شروع فى قتل بالترسانة

حالة من الذعر انتابت اعضاء نادى الترسانة خلال الساعات الماضية ، بعد أن شهدت جدران النادى محاولة قتل حيث قام أحد الأعضاء بمحاولة قتل طليقته، بعدما سدد لها طعنات مستخدما سكينا أخفاه بين ملابسه وتم إنقاذ السيدة فى اللحظات الأخيرة.

وبدأت الحادثة عندما فوجئ أعضاء نادى الترسانة بصراخ من أحدى السيدات، عندما أشهر طليقها سكينا وسدد لها طعنات قاتلة أصابتها بشكل بالغ وتدخل بعض الحضور ورجال أمن النادى وتمت السيطرة على المتهم ونقل السيدة المستشفى لإنقاذ حياتها وتم استدعاء رجال الشرطة التى ضبطت المتهم وقادته لقسم العجوزة.