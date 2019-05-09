شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تقرر تأجيل مباراة الجونة والزمالك بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الجونة والزمالك بستاد الجونة ضمن مواجهات الاسبوع 33 بسبب انشغال الفريق الابيض بمباراة نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية والمقرر لها 19 و 26 مايو الجارى. وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز حيث ينطلق الاسبوع فى 17 مايو الجارى بمباراة الاسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت ، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، ووادى دجلة وحرس الحدود ، وانبى ومصر المقاصة.

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