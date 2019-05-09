شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: الإسماعيلى لن يفرط فى الفوز على الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن مواجهة فريقه مع الإنتاج الحربى صعبة للغاية لاسيما أنها أمام منافس يقدم أداء متميز.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لن نفرط فى الفوز على الإنتاج فهى فرقة جيدة ومن أحسن الفرق التى تلعب كرة فى الدورى بجانب فريق بيراميدز، لكننا فى حاجة ماسة للفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة من وداع كأس مصر".

ويضيف مدير الكرة بالإسماعيلى: "نواجه سوء حظ غريب فى مبارياتنا الأخيرة وعلى رأسها مباراة الاتحاد السكندرى، التى شهدت إهدار فرص بالجملة للدراويش، وفى المقابل توفيق كبير للمنافس الذى ذهب لمرمانا أربعة مرات سجل ثلاثة أهداف".

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وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها مساء غد الجمعة بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.