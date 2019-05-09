شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هانى تتأهل إلى المرحلة الثانية ببطولة مانشستر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية سلمى هاني إلى المرحلة الثانية بمنافسات بطولة مانشستر لسيدات الاسكواش، والتي تقام ببريطانيا حتى الثالث عشر من مايو الجاري، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الفضية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 76 ألف دولار.

وفازت سلمى هاني على منافستها هولي نوجتون بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-7, 11-9, 5-11, 11-4 .

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ويشارك بالبطولة الدولية الرباعي المصري نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، نوران جوهر المصنفة السابعة، سلمى هاني وميار هاني.

ويخوض الثنائي نور الطيب ونوران جوهر منافسات البطولة بدءا من المرحلة الثانية والتي تنطلق غدا الجمعة.