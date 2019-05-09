شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. السنوكر لعبة التكتيك الرفيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تقتصر الرياضة على ألعاب بعينها، تلك التى نعرفها عبر الشاشات، أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..



لعبة السنوكر

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السنوكر

لعبة السنوكر هى أحد أنواع لعبة البلياردو، ويطلق عليها البعض البلياردو الإنجليزى، وتعد من أوسع لعبات البلياردو انتشارًا فى العالم، حيث تعتمد على التكتيك الرفيع.

تمارس هذه اللعبة فوق طاولة بلياردو لها جيوب إنجليزية (ذات مواصفات خاصة) ويفوز بالمباراة اللاعب أو الفريق الذى يسجل عددًا أكبر من النقاط أو من تنتهى المباراة لصالحه طبقًا لما نص عليها.

طاولة السنوكر مختلفة نوعًا ما من حيث الحجم عن طاولات الألعاب الأخرى فتكون مستطيلة الشكل طويلة توجد بها 6 جيوب موزعة على كامل الطاولة حيث يوجد أربعة جيوب على زوايا الطاولة و اثنتان فى منتصف الطاولة على أطرافها تحديدًا، ولها عصا مخصصة تسمى "الاستيكا" أما الكرات المستخدمة فهى كرات صغيرة نوعًا ما يبلغ عددها اثنين وعشرين كرة مختلفة الألوان فمنها 15 كرة حمراء اللون وكرة واحدة من باقى الألوان التى تتمثل فى الصفراء، الخضراء، البنية، الزرقاء، الزهرية، السوداء والبيضاء.

وقد دخلت لعبة السنوكر إلى دورة الألعاب الأفريقية العام الماضى.