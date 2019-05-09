شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يختار مجدى المتناوى مستشارًا قانونيًا للاتحاد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مجدى المتناوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مستشارًا قانونيًا لدى الكاف بمصر.
وتولي مجدي المتناوى مهام عمله مستشارًا قانونيًا لدي الكاف بمصر رسميا أمس الأربعاء، وعقد عدة جلسات مع مسؤولو الكاف علي رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
يذكر أن المتناوي عضو اتحاد الكرة السابق في عهد جمال علام وتولي رئاسة اللجنة القانونية بالجبلاية إلي جانب توليه منصب مستشار قانوني لأكثر من اتحاد رياضي داخل مصر.
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