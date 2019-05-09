مدرب الإسماعيلى يصطحب 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة لملاقاة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي بقيادة محمود جابر قائمة الفريق لمواجهة الانتاج الحربي ضمن مواجهات الاسبوع ٣٢ بالدوري العام والمقرر لها العاشرة مساء غداً الجمعة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية. و ضمت القائمة كلا من : حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي Advertisements الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور-محمود متولي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن - محمد مجدى الوسط: محمود دونجا – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدي – محمود ابو جودة - كريم بامبو – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم – محمد بيومي - محمد صادق الهجوم: محمود صلاح – بنسون شيلونجو

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