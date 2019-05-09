الأهلي يواصل استعداداته لمباراة سموحة بالدوري الممتاز

ما زال النادي الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل بها المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة.

ويسعى المارد الأحمر للفوز باللقاء والمنافسة على الفوز باللقب، بعد أن اقترب الأحمر من التتويج بالمسابقة.

ويقوم الجهاز الفني للمارد الأحمر بتجهيز حارس مرمي الفريق، علي لطفي للمشاركة في مواجهة سموحة المرتقبة والمشاركة بين صفوف الفريق خلال المباريات القادمة.

جديرا بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 67 نقطة، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.