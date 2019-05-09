تقارير: كارتيرون سيُمدد تعاقده مع الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

تناولت تقارير في الصحافة المغربية، أن نادي الرجاء توصل لاتفاق مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل تمديد تعاقده.

وذكر موقع Le360 أن إدارة نادي الرجاء والمدرب توصلا لاتفاق بأن يستمر الرجل الفرنسي مع الأخضر لمدة عامين مقبلين.

وكان كارتيرون قد تولى تدريب الرجاء يناير الماضي بعد أن رحل عن النادي الأهلي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت في وقتٍ سابق بين المدرب وبين منتخب الجابون لقيادته خلال الفترة المقبلة.