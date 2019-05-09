المسابقات تؤجل الزمالك والجونة.. وتُعلن موعد مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والمقاولون

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز؛ حيث شهدت تأجيل مباراة للزمالك و إعلان موعد مباراتي للأهلي أمام الإسماعيلي والمقاولون.
وأشارت لجنة المسابقات في بيانها الصادر عصر اليوم الخميس إلى أن لقاء الإسماعيلي والأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 سيُقام يوم الأربعاء 22 مايو على ملعب برج العرب في تمام العاشرة مساءًا فيما سيستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو .
ومن جانبها أوضحت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الجونة ونظيره الزمالك التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الجونة ولكنها لم تُحدد موعدًا لها.
وإليكم مواعيد الجولة الـ 33 من الدوري المصري:
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