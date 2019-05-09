الاتحاد التونسي يطلب من "كاف" جلسة استماع حول أحداث مباراة الصفاقسي ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم في خطاب بعثه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عقد جلسة استماع بشأن الأحداث التي رافقت مباراة الصفاقسي ومضيفه نهضة بركان المغربي في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الافريقية).

وأعلن الاتحاد التونسي في بيان له اليوم الخميس إنه بعث برسالته إلى "كاف" إثر اجتماع للجنة طوارئ للنظر في الأحداث التي سبقت المباراة التي دارت الأحد الماضي في المغرب وانتهت بتأهل الفريق المغربي اثر فوزه بثلاثية نظيفة بعد خساراته ذهابا في صفاقس صفر / 2.

وأوضح الاتحاد إنه طلب تحديد جلسة استماع مع أصحاب القرار من اجل الدفاع على مصالح ممثل كرة القدم التونسية بكل الطرق التي يتيحها القانون.

Advertisements

واشتكت بعثة الصفاقسي لدى وصولها إلى المغرب من "عراقيل" من بينها منع الفريق من التدرب في مدينة الدار البيضاء قبل تحوله إلى مدينة وجدة، وتعطل حافلة نقله من المطار وفقدانه لتجهيزات التدريب في مطار وجدة قبل أن يجري استعادتها بعد يوم.

كما استيقظ لاعبو الفريق ومسؤولوه فجر يوم المباراة على صافرات الانذار التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة في مقر الاقامة دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك.

وذكر الاتحاد التونسي الذي كان ممثلا بعضو ضمن بعثة الصفاقسي، إنه سبق له إعلام جميع الأطراف بالتجاوزات التي حصلت منذ وصول الوفد التونسي وطلبت تدخل الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل يومين من موعد المباراة لتدارك الإشكالات التي كان لها تأثير على مجرى المقابلة وما تلاها من أحداث.