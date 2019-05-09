تقارير مغربية: الإيقاف يُحرم لاعب النهضة من مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تأكد غياب لاعب فريق نهضة البركان المغربي العربي الناجي، عن مباراة الزمالك والتي ستقام في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن سبب غياب صاحب الـ28 عامًا عن مباراة الذهاب بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الصفاقسي التونسي في إياب دور نصف النهائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن العربي الناجي يعتبر من أبرز أعمدة نهضة البركان خلال الفترة الأخيرة في ظل غياب لاعب الوسط محمد عزيز بسبب الإصابة.
وكان فريق نهضة البركان حجز مقعدًا في نهائي مسابقة الكونفدرالية بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف دون رد بعد أن كان لقاء الذهاب انتهى بخسارة الفريق المغربي بهدفين دون رد.
في المقابل، ضمن فريق الزمالك الصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب سيقام في المغرب وتحديدًا يوم 19 من مايو الجاري، بينما ستلعب مباراة الإياب في برج العرب بالاسكندرية في 26 من نفس الشهر.
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