كاف يعلن موقفه من مشاركة حارس الزمالك بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن تلقي ناديه تأكيدات برفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكوى الذي تقدم بها مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن رفع الإيقاف عن حارسه.

وكان حارس الزمالك تعرض لعقوبة الطرد عقب حصوله على إنذارين في مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

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وأفاد مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك -رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن طلب الاستئناف الذي تقدمت به إدارة النادي لإلغاء الطرد الذي تعرضه له حارس الفريق تم رفضه.

وأصبح عماد السيد حارس الفريق الثاني قريبًا من الظهور في مباراة الذهاب أمام نهضة البركان المغربي في إطار نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية والتي من المقرر أن تقام في 19 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك صعد للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه لنهائي الكونفدرالية بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي (1-0) بمجموع المباراتين، في المقابل تأهل نهضة البركان بالفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.