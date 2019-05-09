تقرير.. كوتينيو أصبح أزمة في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة كبيرة في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ما كان معروفا قبل انهيار الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتم تأكيده وظهوره بشكل ملفت إلا خلال خسارة الفريق برباعية نظيفة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما اختفى اللاعب البرازيلي بشكل أكثر من المعتاد.

وذكرت الصحيفة أن فريق برشلونة بحاجة لمهاجم قوي وهذا يمكن ان يحدث في حال رحيل اللاعب.

وسيسعى برشلونة لبيع اللاعب واستغلال قيمة الصفقة في اعادة استثمارها في الفريق، خاصة وأن رحيل كوتينيو سيوفر 5ر13 مليون يورو وهي راتبه السنوى.

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وكان كوتينيو قدم اداء مذهلا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2018، حيث سجل عشرة أهداف ، إلا أن مستواه هبط بعدها.

وسجل كوتينيو هدفا وحيدا في الدوري الإسباني في 22 مباراة ظهر بها، ومع ذلك سجل أهدافا في مرمى مانشستر يونايتد وليون وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وكان كوتينيو هو أغلى صفقة في تاريخ الفريق الكتالوني، ولكنه فشل في برشلونة وعلى الأرجح سيذهب لمكان آخر.

ويبدو أن خطوته التالية ستكون في الدوري الإنجليزي، الذي قضى به خمس سنوات مع ليفربول، مسجلا 54 هدفا في 201 مباراة.