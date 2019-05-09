ليست للرجال فقط (3).. منى عطالله قاضي الملاعب التي ترفع "راية" الحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - منة عمر وعلي البهجي:

خلال الآونة الأخيرة برزت بعض النماذج النسائية في مجالات مختلفة من بينها دخول المجال الرياضي الذي كان مقتصرًا على الرجال سواء من ناحية التدريب أو اللعب أو التحليل.

الخليج 365 يستعرض خلال سلسلة حلقات بعض النماذج النسائية العربية التي وضعت بصمتها على الساحة الرياضية والحلقة الثانية مع منى عطالله.

مني حكم دولي مساعد، تخرجت في كلية التربية الرياضية، تعمل مدرسة، واحترفت مجال التحكيم على الرغم من عدم ممارستها لكرة القدم.

"بابا اول حد شجعني وقدملي ف الاتحاد، الموضوع مكنش غريب علينا فالبيت نظرًا لأن جميع إخوتي في المجال".. تحكي عطالله عن كيفية اقتحام مجال التحكيم.

تضيف الحكم الدولي: " الآن أصبح المجتمع متقبل لفكرة دخول العنصر النسائي في المنظومة سواء بلاعبات، مدربات أو حكمات.

وقالت منى عطالله إن سحر الهواري عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابقة كان لا دور فعّال وقوي في تطوير منظومة الكرة النسائية في مصر، لافتة إلى أن "البنات مش أقل من الرجال"، نخوض نفس الاختبارات.

وعن أشهر المواقف التي تعرضت لها قالت عطالله: "تواجدت في تحكيم إحدى المباريات بالقناطر، فور علم مدرب أحد الفريقين بتواجدي وسط الحكام فوجئت بقوله (نسيبكوا فالبيت نلاقيكوا في الملعب)".

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وبسؤالها عن ردة فعلك تجاه مثل تلك الأقاويل قالت: "لا أتأثر بتلك الكلمات، لما بدخل مجال بحب أنجح فيه".

وعادت عطالله لتحكي: "بقالي 20 سنة بحكم مباريات كرة القدم، سحر الهواري قامت بدور عظيم في مجال الكرة النسائية، خضت معسكرات عديدة تابعة للاتحاد الأفريقي والدولي، وتم ترشحي للقائمة الدولية عام 1998".

وعن أشهر المباريات الدولية التي خاضتها قالت عطالله: "سبق لي شاركت في كأس العالم لـ20 سنة مرتين أعوام 2010، 2016، إلى جانب الأولمبياد".

وعن مباريات تحكيم الرجال قالت: "نعم تواجدت في مباريات ممتاز ب، بين كوكاكولا ومنتخب السويس في الموسم الماضي، خطوة تأخرت كثيرًا، ولكن ألتمس لهم العذر".

وردًا على سؤال ما إذا كانت مرت بلحظة قررت تتوقف عندها قالت: لا لم تمر عليّ، لا أقف أمام السلبيات، أركز على العوامل الإيجابية فقط".

تواصل صاحبة الـ38 عامًا حديثها بشأن تصعيد حكمات للتواجد في مباريات الرجال بالدوري الممتاز فأجابت: "بالفعل تواصلنا مع رؤوساء اللجان على مدار أكثر من فترة، نعمل جاهدين على تطوير أنفسنا للحصول على فرصة، لا ينقصنا سوى الدعم من جانب الإعلام ولجنة الحكام".

وبالحديث عن طموحاتها قال: "ملوش حدود، شاركت في كأس عالم وأتمنى التواجد مرة ثالثة، مازال أمامي وقت حتى الاعتزال، أفكر في إلقاء محاضرات للحكمات الصاعدات لنقل خبراتي".