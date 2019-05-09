مدرب حراس الأهلي: لا مجال للتفريط في أي نقطة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، إن جميع المباريات المتبقية التي يخوضها الفريق في بطولة الدوري بمثابة مواجهات كؤوس.

وأضاف مدرب حراس الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :"الفريق يحتاج للفوز في كل مباراة، خاصة أننا نلعب على بطولة ولا مجال للتفريط في أي نقطة خلال المرحلة المقبلة".

وتابع :"الفريق في حالة تركيز شديد قبل مواجهة سموحة، ونعتبرها واحدة من المباريات الصعبة ضمن المواجهات الخمسة المتبقية للفريق في المسابقة".

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وأكمل :"لدينا لاعبون كبار نثق في إمكاناتهم، ودائما ما يكون الرهان عليهم، نستعد بشكل قوي وندرك أن المباراة المقبلة صعبة، وهناك حالة تركيز شديدة داخل صفوف الفريق، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا، وأن يواصل الفريق حصد الثلاث نقاط في مشواره بالبطولة".

وأنهى مدرب حراس الأهلي تصريحاته :"الحراس الثلاثة جاهزون، أي مدرب سيكون سعيد بالمنافسة خاصة أنها ستصب لمصلحة الفريق".

ومن المقرر أن يلعب فريق الأهلي نظيره سموحة، مساء السبت المقبل ضمن مباراة من الأسبوع الـ32 بمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 67 نطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، إلا أن الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.