كاف يصدم الزمالك بشأن جنش قبل مواجهة نهضة بركان المغربي

يغيب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباراة الابيض أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الالتماس المقدم للاتحاد الأفريقي بشأن رفع الإيقاف عن محمود جنش تم رفضه، ليغيب الحارس بشكل رسمي عن مباراة الذهاب. ويواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم ١٩ مايو المقبل في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث تقام مباراة العودة في القاهرة يوم ٢٦ من نفس الشهر.

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