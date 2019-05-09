ثلاثي منتخب الريشة الطائرة بتأهل إلى بطولة العالم

نجح 3 لاعبين من المنتخب الأول للريشة الطائرة فى مسابقات (زوجى السيدات - زوجي المختلط) في التأهلى إلى منافسات بطولة العالم. في التأهلى إلى منافسات بطولة العالم. ونجح كل من أحمد صلاح وهادية حسني وضحي هاني في التأهل للمشاركة ببطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 19 وحتي 25 أغسطس المقبل

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