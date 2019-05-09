رسميًا .. اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الدور الثاني من

بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقررت اللجنة، إقامة المباراة يوم 22 مايو

الجاري، على ملعب حرس الحدود بالمكس، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

والجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.