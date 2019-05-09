حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الدور الثاني منبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.
وقررت اللجنة، إقامة المباراة يوم 22 مايو
والجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.