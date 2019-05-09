شاهد .. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الأسبوع الـ 33 للدوري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، جدول مباريات الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. المصري الممتاز للموسم الحالي. وكانت اللجنة قررت إنهاء المسابقة بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية خاصة بعدما نجح الزمالك في الوصول إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية على حساب النجم الساحلي التونسي. شاهد جدول مباريات الأسبوع 33 ..

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