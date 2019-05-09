أحمد فتوح ينضم للقائمة المبدئية لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ضم أحمد فتوح لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، للقائمة المبدئية للفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر. استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر. وأبدى أجيري إعجابه بقدرات فتوح وتتجه النية لديه لضم اللاعب للمعسكر على أن يفاضل بينه وبين أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، وإن كان الأخير هو الأقرب خاصة وأنه يجيد في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

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