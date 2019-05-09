بالأرقام.. "الليجا" تحقق أعلى نسبة أرباح في تاريخ البطولة

حققت "الليجا" أفضل الأرقام في تاريخ المسابقة وكشف أحدث تقرير مالي لكرة القدم الاحترافية الإسبانية، والذي يتم الإعلان عنه مع نهاية آخر موسم كامل 2017-2018، عن تحقيق أندية "لاليجا" إيرادات بلغت 4.479 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 20.6٪ عن الموسم السابق.

ويعد هذا أكبر تغيير سنوي إيجابي في السنوات الأخيرة، وجدير بالملاحظة بشكل خاص إنه تحقق بعد عدة سنوات مالية متتالية تواصلت فيها الإيرادات بالنمو الإيجابي بمعدلات ثنائية الأرقام، وعلاوة على ذلك فإنه يأتي في منتصف الطريق نحو دورة جديد لباقة الحقوق السمعية والبصرية للسوق الوطنية تمتد لثلاث سنوات مقبلة (وامتدادًا دون تزامن مع زيادة مفاجئة في المستوى أو عدم الاستمرارية).

وقد بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية (EBITDA) لـ "لاليجا" 945 مليون يورو بنسبة زيادة (+ 20.7٪)، وبلغ الربح التشغيلي (EBIT) مبلغ 325 مليون يورو بنسبة زيادة (+ 11.4٪) ، وبلغ صافي الربح للسنة 189 مليون يورو بنسبة زيادة (+ 6.7٪).

وقد نجحت "لاليجا" في تحقيق مجموعة من النتائج القوية والإيجابية والمتنامية في جميع المجالات، حيث حققت أفضل الأرقام المالية في تاريخ المسابقة وقال التقرير الصادر عن رابطة الدورى الإسبانى لقد كان موسم 2017/18 مفاجئًا، نظرًا لدخول عاملين جديدين في عملية نمو

"لاليجا" إلى الساحة، وهما: الإيرادات التجارية والإيرادات من الانتقالات، والتي استحوذت على الدور المركزي لحقوق النقل بوصفه المحرك في تحقيق الإيرادات على صعيد النمو السنوي.

وفي حالة العائدات التجارية (دون تضمين معدل العائدات من الإعلانات)، بلغت الزيادة السنوية 34.1 ٪ ، وبلغت قيمة التداول 838 مليون يورو، مما يدل على حقيقة أن الأندية الإسبانية أصبحت وسيلة جاذبة بشكل متزايد للرعاة وأشار التقرير إلى أنه

في الوقت نفسه، فإن الإيرادات المتحققة من انتقالات اللاعبين(أي سعر البيع) ، سمحت بتحقيق زيادة سنوية بلغت 104.3٪، بعد مضاعفة حجم الانتقالات في عام واحد، وذلك مع تحقيق دخل استثنائي قدره 1.018 مليار يورو، وهو ما يمثل عرضًا للقدرة الكبيرة المتحققة من القيمة الرياضية التي تحتفظ بها الأندية الإسبانية وشركات كرة القدم SADs وأضاف التقرير ..

رغم ذلك فإن مبيعات حقوق الباقة السمعية والبصرية منحت الأندية القدرة لتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو لأول مرة، وستستعيد حقوق البث دورها المركزي ابتداءً من موسم 2019-2020، كنتيجة لعائدات الدورة الجديدة التي تم التفاوض عليها وإبرامها على

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مستوى السوق الوطنية والعالمية.

وتابع التقرير أن هذه النتائج تحققت في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات التشغيلية (OPEX)، كما كانت النفقات الرأسمالية مرتفعة (CAPEX).

ارتفع مقدار المصروفات التشغيلية (OPEX) بنسبة 18.7٪ في الموسم الرياضي 2017-2018، مدفوعًا بشكل خاص بالزيادة في نفقات الموظفين الرياضيين، والتي تمثل استثمارًا في المواهب ومصدر دخل محتمل لـ "لاليجا" على المدى المتوسط، وذلك من خلال التناوب – الانتقال- كمثال، إلى جانب الزيادة في الإمكانيات الرياضية والنداء العام للمنافسة.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية على البنية التحتية واللاعبين (1.341 مليار يورو) ليتبع نفس الاتجاه مع نمو سنوي قدره 11.8 ٪

وأشار التقرير إلى حصول "لاليجا" على مؤشر ربحية تشغيلي إجمالي (ROIC) بنسبة 12.3٪ (تم تعديله من 15.1٪) في موسم 2017/18 ، وهو أعلى بست نقاط عشرية عن الموسم السابق، وعلى أي حال، يعتبر أفضل بكثير من مثيله في غيرها من البطولات الرائدة المماثلة لها.

وتقوم "لاليجا" بتخصيص حوالي 2.0٪ من عائدات المبيعات لمشاريع المسئولية الاجتماعية للشركات، وهو مبلغ أكبر بكثير من غالبية الشركات والصناعات ذات الطبيعة المشابهة، وهذا يسمح بتطوير المبادرات الرائدة.

علاوة على ذلك ، تخلق أندية "لاليجا" صناعة كرة قدم احترافية ينتج عنها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي الوطني الإسباني يعادل نسبة 1.37٪، حيث يعمل في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 185,000 شخص (0.98٪ من متوسط ​​عدد السكان العاملين في إسبانيا خلال العام الماضي، ويجب أن نضيف إلى ذلك أكثر من 4 مليارات يورو والتي تساهم في خزائن الدولة على شكل ضرائب.