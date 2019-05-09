نتائج جيدة لأحمد القرموطي ومريم خالد ببطولة أفريقيا للتنس

حقق الثنائي أحمد القرموطي ومريم خالد لاعبا وادي دجلة، المنضمين للمنتخب الوطني للتنس، نتائج مميزة في بطولتي أفريقيا. حصلت مريم خالد على المركز المركز الرابع فى منافسات فردي البطولة الأفريقية الأولى، كما حصلت على المركز الثالث فى منافسات الزوجي، والمركز السادس فى منافسات فردي البطولة الأفريقية الثانية. كما حصل أحمد القرموطي على المركز الثامن فى منافسات فردي البطولة الأفريقية الأولى، والمركز الخامس عشر فى البطولة الأفريقية الثانية.

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