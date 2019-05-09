خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران الرئيسي مساء أمس، ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ ببطولة الدوري المصري.
شهد المران تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة قبل أن يتطرق إلى التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية فى أسرع وقت ممكن.
حرص الجهاز الفني على تطبيق جمل فنية عدة وخططية من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.
اختتم المران، الذى حضره المهندس تامر موسى، عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، بتقسيمة حماسية بمشاركة اللاعبين كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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