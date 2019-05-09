محمود جابر يجتمع بباهر المحمدي قبل مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على تحفيز لاعبي الفريق باستمرار من أجل حثهم على استعادة مستواهم المعهود وهو ما سينعكس على نتائج الفريق بشكل إيجابي. المعهود وهو ما سينعكس على نتائج الفريق بشكل إيجابي. وعقد محمود جابر المدرب العام للفريق اجتماعًا مع باهر المحمدي مدافع الفريق وذلك على هامش المران الرئيسي. ويحل الدراويش ضيفًا على فريق الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل لحساب الأسبوع الـ٣٢ بمسابقة الدوري المصري.

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