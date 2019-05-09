أصبح محمد صادق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، بحسب رؤية الجهاز الفني. الجهاز الفني. شهد مران الإسماعيلي عودة صادق، جناح وصانع ألعاب الفريق، للتدريبات الجماعية بعد شفائه بشكل تام. ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى، غدًا الجمعة، باستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ بمسابقة الدوري المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صادق جاهز للمشاركة في مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.