رياضة | تحديد موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وتأجيل مباراة الزمالك والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وتأجيل مباراة الزمالك والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري العام.

وقررت المسابقات، إقامة مواجهة المقاولون العرب والأهلي، على ملعب بتروسبورت يوم 28 من الشهر الجاري، كما قررت تأجيل مواجهة الجونة والزمالك لحساب الجولة لأجل غير مسمي.

فيما تم تحديد مواجهة الإسماعيلي أمام الأهلي، يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر للدوري المصري الممتاز.