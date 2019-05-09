رياضة | تقارير.. برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس من الانتقال إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسباني أن ماتياس دي ليخت اقترب من التوقيع لنادي برشلونة.

وأبلغ مارك أوفرمارس المدير الرياضي لفريق أياكس، نادي يوفنتوس أن "دي ليخت" يفضل الذهاب إلي نادي برشلونة.

وكشفت تقارير صحفية أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عرض 80 مليون دولار لضم "دي ليخت" ولكن مارك أوفرمارس أبلغه بأن العرض مرفوض لرغبة اللاعب في الانتقال لصفوف برشلونة.