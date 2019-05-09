رياضة | 18 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود جابر المدير الفني المؤفت للإسماعيلي عن قائمة الدراويش لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في غدا الجمعة في الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الإنتاج الحربي في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون للدوري.

وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي

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الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور- محمود متولي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن - محمد مجدى

الوسط: محمود دونجا – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدي – محمود أبو جودة - كريم بامبو – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم – محمد بيومي - محمد صادق

الهجوم: محمود صلاح – بنسون شيلونجو

واستمر غياب الدولي باهر المحمدي عن قائمة الإسماعيلي بسبب عدم اكتماله للشفاء بنسبة 100 %.