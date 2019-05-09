رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي عن قائمة الفريق البورسعيدي استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويلتقي المصري مع حرس الحدود غدا الجمعة على استاد الجيش الثالث بالسويس، في تمام الساعة 10 مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون للدوري العام.

وضمت قائمة المصري 22 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : أحمد مسعود - محمود السيد - محمد شحاته.

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خط الدفاع : أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - مصطفى طيارة - كريم العراقي - حسام أشرف.

خط الوسط : سعيدو سينبوري - عبد الناصر ديماريا - فريد شوقي - إيزي إيميكا - عمرو موسى - عبد الله بيكا - محمد جابر - حسين رجب - إيزيكال باسي - إسلام عيسى - مصطفى أيمن - عبد الرحمن زين.

خط الهجوم محمد جريندو - أوستين أموتو.

يذكر ان فريق المصري يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.