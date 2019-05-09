رياضة | لاعبو المالية ينفجرون: صعدنا رغم أننا لم نحصل على مستحقاتنا.. ولا نستطيع الصرف على بيوتنا

يشهد نادي مالية كفر الزيات الصاعد حديثا لدوري الممتاز ب عن المجموعة الثانية بدورة الترقي، أزمة مالية طاحنة، بدأت خلال الموسم، حيث لم يحصل اللاعبين علي رواتبهم الشهرية ومكافأت الفوز ومستحقاتهم خلال الدوري ودورة الترقي الذي حسموها بالتأهل بجانب فريق البنك الأهلي.

لم يقصر اللاعبين في دورهم خلال المباريات، علي أمل تلبية طلبهم وصرف مستحقاتهم، ولكن لم يجدوا غير أن لا أحد من المسؤولين ينظر لهم بعد الإنجاز الذي حقووه ويصرف مستحقاتهم، هذا بإختصار حال نادي مالية كفر الزيات بعد الصعود للممتاز ب، حيث خرج اللاعبين عن صمتهم بشأن عدم حصولهم علي المستحقات، وهو ما أنعكس علي حالتهم الإجتماعية.

ونشر أحد لاعبي الفريق علي صفحته عبر موقع فيس بوك، وكتب فيه ' لم نحصل علي حقوقنا المادية والتزمنا الصمت طوال فترة الدوري ودورة الترقي، أستلفنا من بعض فلوس عشان نعيش ونتمرن ونمشي حالنا طول ما أحنا موجودين ف النادي، ناخد مسكنات عشان نسكت ونسكت عشان خاطر نصعد وخاطر جمهور النادي ونرجع النادي مكانة، وصلنا لمرحلة ان ممكن اتنين او تلاتة لاعيبة يمشوا ف الشارع معاهم 100 جنيه ياكلوا بيها بقينا نسيب بيوتنا من غير فلوس، مهما اتكلمنا مش هتصدقونا ومهما قولنا من اللي أستحملناه مش هتصدقونا، دلوقتي احنا لينا أكثر من 10 الاف جنيه ف النادي لكل لاعب، وحاليا محدش معاه يصرف علي بيته غير اللي بيعرف يشتغل حاجة غير الكورة وياريته كمان عارف، مش طالبين حاجة غير حقنا بس، عرقنا ف النادي وتعبنا ف المعيشة، والحاجة الوحيدة اللي عوضتنا ده حب الناس، وفرحة الصعود اللي ف عنيهم، غير كده مشفناش حد ف النادي عنده أي ريحة من الدم أو بيفكر ف اللعيبة، لعبنا بشرف لاخر يوم وملقناش المقابل اللي هوا حقنا لو سمحتوا عايزين حقنا، وشكرا.