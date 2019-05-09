اخبار الرياضه

رياضة | فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحسم مصيره مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، اتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد الخروج من بطولة .

وودع البلوجرانا دوري الأبطال من نصف النهائي بعد خسارته بمجموع المباراتين أمام الإنجليزي بنتيجة 4-3.

وقالت صحيفة "كوبي" الإسبانية، أن فالفيردي لا يريد الرحيل عن برشلونة، وأنه اتخذ قراره بشأن البقاء مع الفريق الكتالوني حتي بعد الخروج المُهين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا