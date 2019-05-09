رياضة | الزمالك يزف خبرا سار لـ"شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف خبرا سار لـ"شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك تعديل عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الحالية بعدما أعلنوا عن إعادته للفريق بداية الموسم المقبل.

وجاء قرار إدارة الزمالك بزيادة عقد شيكابالا إلى 8 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يتم خصم 3 مليون جنيه خاصة بالغرامات التي تم توقيعها على اللاعب من قبل ليصبح صافي راتبه 5 مليون جنيه.

وأعلن مسئولو الزمالك في وقت سابق عن إعادة شيكابالا إلى الفريق بداية الموسم المقبل بعدما قام اللاعب بفسخ عقد إعارته مع نادي أبولون اليوناني