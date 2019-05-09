رياضة | رئيس الزمالك يطالب جروس بإشراك عماد السيد أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يطالب جروس بإشراك عماد السيد أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالدفع بعماد السيد في مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم الخميس ببطولة الدوري.

وجاء قرار جروس بسبب مشاركة عماد في مباراة نهضة بركان المغربي بذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش".

ويرغب رئيس الزمالك في إدخال عماد السيد بجو المباريات والحفاظ على لياقته البدنية والفنية وحتى لا يشعر بالرهبة أو الخوف في لقاء نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

وكان جنش قد تعرض للطرد في مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية وسيغيب لمدة مباراة واحدة.