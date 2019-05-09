رياضة | خاص لـ"الخليج 365 الرياضي" أيمن الكاشف يعلق على أسعار تذاكر كأس الأمم ويضع حلول للأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365 الرياضي" أيمن الكاشف يعلق على أسعار تذاكر كأس الأمم ويضع حلول للأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المعلق الكبير "أيمن الكاشف" عن أزمة أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو القادم، والتي وصفتها الجماهير المصرية خاصة جماهير "الدرجة الثالثة" أنها مرتفعة في السعر، مما جعل وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي يتدخل لتقليل الأسعار وحل تلك الأزمة.

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وقال الكاشف، في حوار خاص لــ"الخليج 365 الرياضي" :" تابعت الأزمة من بدايتها والأعتراض من الجماهير حول أسعار التذاكر وأيضا شاهدت تدخل الوزير من أجل أن يقلل في الأسعار، أعتقد أن علي وزارة الشباب والرياضة أن تدعم التذاكر للمشجع الحقيقي لكرة القدم، بينما التذاكر التي ستقضي علي السوق السوداء وهي التذاكر الإلكترونية فأنا أوافق علي هذه الأسعار، فأنا أريد أن أقول أن علي وزارة الشباب و الرياضة أن تدعم التذاكر الخاصة بمباريات مصر وتكون على شكل " باكدچ" أي شاملة عدد من المباريات في تذكرة واحدة بسعر معين وذلك سيحفز الجماهير علي متابعة جميع المباريات لأن الأسعار التي ستباع بهذا الشكل وتكون شاملة مباريات مصر و مباريات للمنتخبات الأخري ستجعل الجماهير تحب أن تحضر جميع المباريات وسيكون هناك ترويج للبطولة، ولكن كما قلت القادر ماديا تكون له التذكرة العادية بفئة 200 جنيه.

وأضاف الكاشف، قائلا :"علي الأندية أن تحاول أن تشتري جزء من التذاكر وذلك خدمة للبطولة وخدمة للجماهير الواقفة ورائهم خلال كل الأوقات، وهذا هو دور الأندية المصرية بجانب وزارة الشباب والرياضة أن يقوموا بتسهيل عملية دخول المشجع الحقيقي لكرة القدم.