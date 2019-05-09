رياضة | عفروتو يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" سبب تسميته بهذا الاسم.. ورحلته الكروية الحالية وذكرياته مع الجيل الذهبي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عفروتو يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" سبب تسميته بهذا الاسم.. ورحلته الكروية الحالية وذكرياته مع الجيل الذهبي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عفروتو نجم الأهلي وصحن العماني السابق ودمنهور الحالي في حوار حاض للفجر الرياضي عن سبب تسميته بهذا الاسم وعن ذكرياته مع الجيل الذهبي للأهلي وعن رحلته الكروية الحالية.

وقال عفروتو في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"من المحتمل الموسم المقبل أن اتواجد في الدوري المصري أو احترف بالخارج وهناك بعض المفاوضات غير الرسمية مع بعض الأندية المصرية".

وأضاف :"لا احتاج للتدريبات للعودة للياقتي البدنية، حيث انهيت الدوري مع دمنهور منذ أيام وكل ما أحتاجه هو التجهيز في فترة الإعداد قبل الدوري".

وتابع :"كنت العب مع صحن العماني وعندما انتهى عقدي معه كان النادي العماني متمسك بي ولكني فضلت العودة إلى مصر وكان هناك بعض العروض لي ولكن لم يحدث توفيق فيها وعدت إلى دمنهور".

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وأردف قائلاً :"سبب فشل تجربتي مع الأهلي إني لم أحصل على فرصتي كاملة معه ومانويل جوزيه هو من صعدني للفريق الأول بصحبة كلا من مؤمن زكريا وأحمد عطوه الذي خاض لقاء المحلة وقتها".

واستطرد قائلا :"شعرت بالرهبة فور صعودي للفريق الأول بالأهلي عام 2007 والذي يعتبر الجيل الذهبي للنادي، حيث تدربت برفقة أبوتريكة وبركات والحضري وإسلام الشاطر ووائل جمعه وأنيس بو جلبان ورحبوا بي وكانوا يمزحون معي في غرف خلع الملابس".

وواصل :"إسلام الشاطر أكثر من دعمني وتعلمت منه في الأهلي".

وأكمل عفروتو حديثه قائلاً :"كابتن محمد وهبة الذي كان يدربني في الناشئين هو أول من أطلق على لقب عفروتو نسبة لمسرحية محمد هنيدي وكنت وقتها انضممت للنادي عام 1996".

واختتم عفروتو تصريحاته قائلاً :"أتمنى فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم على الرغم من تراجع آداء الفريق ولكن الدوري للأقوياء".