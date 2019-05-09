رياضة | الكاف يرفض رفع الإيقاف عن جنش في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يرفض رفع الإيقاف عن جنش في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباراة الابيض أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الالتماس المقدم للاتحاد الأفريقي بشأن رفع الإيقاف عن محمود جنش تم رفضه، ليغيب الحارس بشكل رسمي عن مباراة الذهاب.

ويواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم ١٩ مايو المقبل في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث تقام مباراة العودة في القاهرة يوم ٢٦ من نفس الشهر.