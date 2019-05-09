رياضة | نجم ريال مدريد يفتح باب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يفتح باب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الأسباني لإمكانية رحيله عن قلعة النادي الملكي، والعودة للدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق المدريدي الموسم المقبل.

وأضاف: " العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ إنه أمر ممكن بالتأكيد إذا وضع شخص ما أيديه في جيوبه ودفع ثمن غاريث، الثمن الذي نعتقد أنه يستحقه"، مؤكدًا أن ريال مدريد سيجني أموال كثيرة من ثمن "بيل".