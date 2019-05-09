بعد رامز جلال.. رضا عبدالعال يقع ضحية لمقلب هاني رمزي ويرفض عرض الحلقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع اللاعب السابق والناقد الرياضي رضا عبدالعال مؤخرا ضحية لمقلب الفنان المصري رامز جلال، في برنامجه “رامز في الشلال”.

وبعد عرض الحلقة، عبر عبدالعال عن غضبه الشديد من رامز جلال، بسبب المقدمة التي سخر فيها منه ومن زيادة وزنه، مؤكدا أن ابنته بكت بعد مشاهدتها للحلقة، وطالبته بمقاضاة رامز.

وفي مفاجأة للجمهور، أعلن الفنان هاني رمزي أن رضا عبد العال سجل حلقة معه في برنامجه “هاني في الألغام”، لكنه رفض عرضها بعد ذلك.

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رمزي قال، في مداخلة هاتفية في برنامج ”رمضان الخير“ على إذاعة ”نجوم FM“، أن عبد العال وافق في البداية على عرض الحلقة، لكنه تراجع بعد ذلك ورفض عرضها.

وكان رضا عبدالعال قد كشف كواليس حلقته مع رامز جلال، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بالمقلب سابقا، حيث قال: “وحياة ولادي ما أعرف أنا كنت رايح فين”، مشددا على أنه لم يكن يمثل كما قيل، وأنه بمجرد أن سمع صوت الغوريا إسودت الدنيا في عينيه وقال الشهادتين، داعيا الله ألا يشعر بشيء أثناء أكل الغوريلا له، وأنه تذكر أولاده في هذه اللحظة وشعر أنه لن يراهم مرة أخرى.

وأكد أنه كاد أن يموت بعد وقوعه في المياه، حيث أن المياة دخلت في أنفه وشعر بالاختناق، بالإضافة إلى قيام إحدى الفتيات من فريق البرنامج بمسكه من رقبته مما زاد من شعوره بالاختناق، وهو ما دفعه لضربها بالبوكس في وجهها لإبعادها عنه.