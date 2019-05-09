كريستيانو رونالدو في فندقه بالمغرب برفقة صديقته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، ونجله الأكبر كريستاينو جونيور في عدة صور جديدة.

كريستيانو رونالدو نشر صورا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” من داخل موقع العمل في بناء الفندق الجديد الذي يحمل اسمه وعلامته التجارية في مدينة مراكش المغربية.

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لاعب ريال مدريد السابق كتب في تعليقه على الصور الخاصة بعمليات البناء للفندق الجديد “PESTTANA CR7”: زيارة للفرع الجديد في مراكش، الخطة أن يتم افتتاحه مع بدايات عام 2020، سيكون محطة جديدة لسلسلة الفنادق التي أشارك فيها، وسيضم 164 غرفة.

وبحلول عام 2020، سيصبح عدد الفنادق التي تحمل علامة رونالدو التجارية خمسة، منها اثنان في البرتغال، وفندق في فونشال عاصمة أرخبيل ماديرا، مسقط رأس اللاعب، والآخر في وسط لشبونة، بالإضافة إلى فرع في العاصمة الإسبانية مدريد، ولاحقا، سيتم تدشين فندق آخر في نيويورك يضم 185 غرفة.