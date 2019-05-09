الان تتابع بعد فوز توتنهام على أياكس بثلاثية مورا .. ليفربول يوجه رسالة إلى السبيرز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها فريق ليفربول ضد برشلونة في ستاد آنفيلد، أول أمس، وفوز الريدز برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج، تفاجئنا أوروبا مرة ثانية، وأيضا بريمونتادا من طراز فريد، حين تغلب توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام، على ملعب الأخير يوهان كرويف.

وأحرز لوكاس مورا هاتريك تاريخي ليجلب النصر للسبيرز، ويحجز لهم تذكرة الذهاب إلى مدريد من أجل ملاقاة مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

واستطاع مورا ، في الدقيقة 55 من عمر المباراة إحراز هدف فريقه الأول، وبعدها بأربع دقائق فقط، عند الدقيقة 59 أحرز الهدف الثاني، وظلت المباراة بين محاولات الفريقين، إلى أن حانت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 95، أو ربما في الثواني الأخيرة ليحرز لوكاس مورا هدف الفوز لفريقه، والثالث له.

وعقب تأهل توتنهام إلى نهائي التشامبيونزليج، وجه فريق ليفربول رسالة للسبيرز عبر حسابه على “تويتر”، أرفقها بصورة تجمع شعاري الفريقين وغلب عليها اللون الأحمر، في إشارة إلى سيطرة الريدز، وربما لبث الرهبة في قلوب السبيرز.

وغرد الريدز على الحساب الرسمي عبر “تويتر” موجها رسالته إلى توتنهام: “نراكم في مدريد”، وسيكون ذلك اللقاء يوم السبت الموافق الأول من يونيو المقبل.

وبخروج أياكس أمستردام الهولندي من نصف النهائي، والذي يضم الثلاثى المغربى، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوى يصبح لاعب ليفربول النجم محمد صلاح هو العربي الوحيد المشارك فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019.

ويأمل متابعو وعشاق الساحرة المستديرة أن يشهدوا نهائي إنجليزي لدوري أبطال أوروبا، ولكن من طراز مختلف عن مباريات الدوري الإنجليزي، دون تحفظ، وربما تمنى متابعو الكرة الأوروبية أن يجمع النهائي بين ليفربول و اياكس ، أو برشلونة وتوتنهام.

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مازال الريدز يحتلون وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة بينهما، السيتيزن 95 نقطة والريدز 94 نقطة، ولكل منهما مباراة واحدة، مما يعني أنه في حالة فوز مانشستر سيتي، سيحصل على لقب الدوري بغض النظر عن نتيجة مباراة منافسه القوي، ويأمل ليفربول في الوقت نفسه في تعثر السيتيزن بالتعادل أو الخسارة.

بينما يحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري برصيد 70 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي تشيلسي بفارق نقطة واحدة برصيد 71 نقطة.

ويدخل الفريقان ليفربول وتوتنهام مباراة نهائي دوري أبطال أووربا، وعينهم على الكأس “ذي الأذنين” لتعويض الإخفاقات في الدوري، وربما تكون فرص ليفربول أكثر وحظوظه كذلك، ولكن مباراتي العودة لنصف النهائي جعلا من كل شيء ممكن دون مستحيلات.

من ناحية أخرى، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي في وقت سابق، عن أسعار تذاكر نهائي المسابقة القارية، وحصل “الريدز” على 16.613 تذكرة مخصصة لجماهير الفريق خلال المباراة النهائية، على الاستاد الذي يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع، وفقا لموقع النادي.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن التذاكر التي حصل عليها النادي مقسمة لـ 4 فئات، الأولى تمثل 5%، والثانية 21%، والثالثة 54%، والرابعة تبلغ 20%.

ويبلغ سعر الفئة الأولى 667 دولارا، والفئة الثانية 500 دولار، والفئة الثالثة 200 دولار، أما الفئة الرابعة فمقابل 78 دولارا.