الاتحاد يعلن ظهور نتيجة إيجابية في فحص المنشطات لفهد المولد

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن نادي الاتحاد، أنه تلقى إشعارًا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد.

وقال النادي في بيان له اليوم الخميس، إنه مجلس الإدارة يعكف حاليًا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي.

وأضاف البيان، أن هذا الإيضاح يأتي من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيدًا على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب.