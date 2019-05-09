الامارات | سحب قرعة تصفيات آسيا للشباب.. والإمارات في المجموعة الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة تصفيات آسيا للشباب.. والإمارات في المجموعة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.

ويشارك في التصفيات 46 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 منتخباً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 منتخباً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر 2019.

وفيما يلي نتائج القرعة :

غرب آسيا

- المجموعة الأولى: العراق (المضيفة)، عمان، فلسطين، الكويت، باكستان.

- المجموعة الثانية: قطر (المضيفة)، اليمن، تركمانستان، سريلانكا.

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- المجموعة الثالثة: طاجيكستان (المضيفة)، سوريا، لبنان، المالديف.

- المجموعة الرابعة: الإمارات، إيران (المضيفة)، قرغيزستان، نيبال.

- المجموعة الخامسة: الأردن، البحرين (المضيفة)، بنغلادش، بوتان.

- المجموعة السادسة: السعودية (المضيفة)، أوزبكستان، الهند، أفغانستان.

شرق آسيا

- المجموعة السابعة: تايلاند، ماليزيا، كمبوديا (المضيفة)، بروناي، جزر شمال ماريانا

- المجموعة الثامنة: أستراليا، الصين تايبيه (المضيفة)، ماكاو، لاوس.

- المجموعة التاسعة: كوريا الجنوبية، الصين، ميانمار (المضيفة)، سنغافورة.

- المجموعة العاشرة: اليابان، فيتنام، (المضيفة)، منغوليا، غوام.

- المجموعة الحادية عشر: إندونيسيا (المضيفة)، كوريا الشمالية، هونغ كونغ، تيمور الشرقية