شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يعود لمران الأهلي الجماعي عقب مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع «جمال» لبرنامج بدني يستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي وإعلان جاهزيته للدخول في تدريبات الكرة عقب مباراة سموحة التي ستقام مساء السبت المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع 32 من بطولة الدوري الممتاز.

واشتكى عمرو جمال من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وخضع لبرنامج علاجي ثم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وبدأ تنفيذ مرحلة التأهيل البدني قبل العودة.