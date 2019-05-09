الأمير ويليام يحتفي بالهيمنة الإنجليزية على أوروبا

تقدم نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير ويليام، اليوم الخميس، بالتهنئة إلى ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، بعد تأهلهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام، في المباراة النهائية لدوري الأبطال، في الأول من حزيران/يونيو المقبل، على ملعب واندا متروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي هذا الصدد، قال الأمير ويليام، عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين ناديين إنجليزيين".

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وأضاف "كل التهاني لتوتنهام على العودة المثيرة".

وعبر توتنهام عقبة أياكس أمستردام بانتفاضة تاريخية، عندما هزم مضيفه الهولندي، أمس، بنتيجة (3-2)، بعد التأخر (2-0) في الشوط الأول من مباراة الإياب، و(1-0) في لقاء الذهاب.

كما تأهل ليفربول للمباراة النهائية بسيناريو مشابه، حينما هزم ضيفه برشلونة (4-0)، رغم تلقيه الخسارة (3-0) ذهابًا، على ملعب كامب نو.