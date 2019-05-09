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وليد أزارو سعيد بتجديد ثقة الأهلي المصري في قدراته

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أبدى المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي سعادته بالثقة الكبيرة التي يحظهى بها لدى الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي يدفع به بشكل أساسي في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضيى وهو ما ساعده كثيرا في استعادة فورمته وأيضا العودة للتهديف في مباراتي طلائع الجيش والنجوم 

وتعرض أزارو للنقد من البعض في الشهور الماضية لعدم إحراز الأهداف بالرغم أنه كان عائدا من الأصابة ولتي استمرت شهور ترتب عليها غيابه عن المشاركة في المباريات وابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة 

وحرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي على الحديث مع أزارو خلال المران الفريق أمس للرفع من روح اللاعب المعنوية خاصة في ظل الجهود الكبيرة، والتي يبذلها اللاعب والذي يعول عليه الجهاز الفني الكثير خلال الفترة المقبلة لاسيما وان أزارو يعتبر وادا من الأعمدة الأساسية للأهلي وأحد مهاجميه البارزين والحاصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وأكثر مهاجمي الأهلي وصولا للمرمى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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