شيفتشينكو يدخل دائرة اهتمامات ميلان لخلافة جاتوزو

يبحث نادى ميلان الإيطالي فى الصيف المقبل، عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، لخلافة المدرب الحالى جينارو جاتوزو، الذى فقد ثقة إدارة الروسونيرى بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن النجم الأوكرانى السابق اندريه شيفتشينكو، والذى يقود تدريب منتخب بلاده حاليا، قد دخل قائمة المرشحين لخلافة جاتوزو فى تدريب نادى ميلان، بداية من الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة أن الروسونيرى سوف يواجه صعوبة كبيرة فى التعاقد مع نجمه السابق لتدريب الفريق، خاصة وأن شيفتشينكو يسعى لتحقيق إنجاز مع منتخب بلاده خلال بطولة الأمم الأوروبية فى عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى النجم السابق لميلان يسير بخطى رائعة مع المنتخب الأوكرانى، وهو الذى تولى الإشراف على قيادته منذ شهر يوليو عام 2016.

يذكر أن اندريه شيفتشينكو طالما تألق بقميص نادى ميلان، عندما كان لاعبا ضمن صفوف الروسونيرى فى الفترة بين عامى 1999 حتى 2006، إذ خاض مع الفريق 322 مباراة وسجل 175 هدفا بجميع المسابقات، وتوج بـ5 ألقاب مع الفريق.